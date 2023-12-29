РФ ночью атаковала "Шахедами" юг Украины: есть попадания в Одессе и области

Как отмечается, большинство БПЛА типа Shahed-131/136 россияне запустили с направления временно оккупированного Крыма.

Силами ПВО было уничтожено 14 дронов-камикадзе:

1 в Херсонской области;

3 в Николаевской;

10 в Одесской области.

В то же время в результате атаки в Одесском районе произошло попадание в законсервированное здание одного из объектов инфраструктуры.

Кроме того, в Одессе обломками сбитого беспилотника повреждена многоэтажка. Возник пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Фото: последствия обстрела (t.me/SJTF_Odes)

Массированный удар по Украине 29 декабря

Российские войска утром 29 декабря наносят массированный ракетный удар по Украине из стратегической авиации.

Известно о прилетах ракет по Харькову, а во Львове о попадании дронов. Также раздались взрывы в Киеве и Днепре.

Все, что известно о массированной атаке на этот момент читайте в материале РБК-Украина.