РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Одеській області, є руйнування

Російська армія в ніч на середу, 29 січня, знову атакувала Україну ударними дронами. Під обстрілом опинилась припортова інфраструктура Одеської області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.
За його словами, в Одеській області тривала напружена робота ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі.
На щастя, загиблих та постраждалих немає. Однак внаслідок обстрілу є пошкодження будівель.
Над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють всі відповідні служби.
"Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одеської області", - написав Кіпер.
Оновлено о 09:40.
Ізмаїльська міська рада показала фото наслідків нічної атаки на припортову інфраструктуру.
Варто нагадати, що минулого року, у ніч проти 27 вересня, російські війська атакували Україну дронами. Згодом стало відомо, що окупанти масово ударили по Ізмаїлу Одеської області. Троє людей загинули, ще 11, у тому числі дитина, поранені.
Зазначимо, що Росія не вперше атакує Ізмаїл. Наприклад, в ніч на 24 липня окупанти атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через влучання у будинок постраждали троє людей.
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