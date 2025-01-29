РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Одеській області, є руйнування

Зазначимо, що Росія не вперше атакує Ізмаїл. Наприклад, в ніч на 24 липня окупанти атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через влучання у будинок постраждали троє людей.

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