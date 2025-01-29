РФ ночью атаковала припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть разрушения

Российская армия в ночь на среду, 29 января, снова атаковала Украину ударными дронами. Под обстрелом оказалась припортовая инфраструктура Одесской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.

По его словам, в Одесской области продолжалась напряженная работа ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура в Измаильском районе.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако в результате обстрела есть повреждения зданий.

Над ликвидацией вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", - написал Кипер.

Обновлено в 09:40.

Измаильский городской совет показал фото последствий ночной атаки на припортовую инфраструктуру.

Фото: РФ ночью атаковала припортовую инфраструктуру в Одесской области (facebook.com/izmail.rda)

Обстрелы Измаила

Стоит напомнить, что в прошлом году, в ночь на 27 сентября, российские войска атаковали Украину дронами. Впоследствии стало известно, что оккупанты массово ударили по Измаилу Одесской области. Три человека погибли, еще 11, в том числе ребенок, ранены.