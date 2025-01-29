РФ ночью атаковала припортовую инфраструктуру в Одесской области, есть разрушения
Российская армия в ночь на среду, 29 января, снова атаковала Украину ударными дронами. Под обстрелом оказалась припортовая инфраструктура Одесской области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом написал начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер в Telegram.
По его словам, в Одесской области продолжалась напряженная работа ПВО. Целью россиян была припортовая инфраструктура в Измаильском районе.
К счастью, погибших и пострадавших нет. Однако в результате обстрела есть повреждения зданий.
Над ликвидацией вражеской атаки на месте работают все соответствующие службы.
"Правоохранители фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения Одесской области", - написал Кипер.
Обновлено в 09:40.
Измаильский городской совет показал фото последствий ночной атаки на припортовую инфраструктуру.
Обстрелы Измаила
Стоит напомнить, что в прошлом году, в ночь на 27 сентября, российские войска атаковали Украину дронами. Впоследствии стало известно, что оккупанты массово ударили по Измаилу Одесской области. Три человека погибли, еще 11, в том числе ребенок, ранены.
Отметим, что Россия не впервые атакует Измаил. Например, в ночь на 24 июля оккупанты атаковали Измаил Одесской области. Пострадал порт, из-за попадания в дом пострадали три человека.
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