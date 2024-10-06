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РФ ночью атаковала Одессу "Шахедами": загорелись склады и грузовики, есть пострадавший

Одесса, Воскресенье 06 октября 2024 09:20
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РФ ночью атаковала Одессу "Шахедами": загорелись склады и грузовики, есть пострадавший Фото: РФ атаковала Одессу "Шахедами" 6 октября (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Наталия Гурковская

В ночь на 6 октября оккупанты атаковали Украину дронами. Начались пожары на складах, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины в Одесской области.

"Страна-агрессор вновь атаковала наш город вражескими шахедами. К сожалению, во время атаки пострадал один человек, который в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела

В результате попадания беспилотников была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения и грузовые автомобили. На местах попадания вспыхнули пожары, ликвидированные пожарными.

От ГСЧС привлекались 12 единиц техники и 47 спасателей, от Ассоциации добровольных пожарных Украины - 1 единица техники и 3 человека личного состава.

Обстрел РФ по Украине

Российские войска в ночь на 6 октября снова атаковали Украину дронами-камикадзе. После 23:00 в Одессе гремели взрывы, военные предупреждали об угрозе дронов.

Взрывы гремели и в Киеве. Позже в КГВА рассказали, что российские дроны на Киев заходили волнами и с разных направлений. Воздушная тревога в столице объявлялась трижды и суммарно продолжалась более 5 часов.

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