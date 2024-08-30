РФ вночі атакувала об'єкт промисловості в Полтавській області

Атака РФ по Україні

Російські окупанти ввечері четверга, 29 серпня, запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У низці областей України була оголошена повітряна тривога. Зокрема, російські дрони рухались в бік Полтавської та Сумської областей.

Вже зранку, 30 серпня, стало відомо, що загарбники атакували Суми. Місто зазнало авіаудару. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа і фіксується задимлення повітря, також є постраждалі.

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