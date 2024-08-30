РФ ночью атаковала объект промышленности в Полтавской области

Атака РФ по Украине

Российские оккупанты вечером четверга, 29 августа, запустили ударные беспилотники по Украине для очередной атаки. В ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога. В частности, российские дроны двигались в сторону Полтавской и Сумской областей.

Уже с утра, 30 августа, стало известно, что захватчики атаковали Сумы. Город подвергся авиаудару. В результате вражеской атаки произошел пожар и фиксируется задымление воздуха, также есть пострадавшие.

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