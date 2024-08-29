Ворог запустив "Шахеди" по Україні з півдня: де є загроза ударів

Російські окупанти ввечері 29 серпня запустили ударні безпілотники по Україні для чергової атаки. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

Зазначається, що дрони-камікадзе противника увійшли в повітряний простір України з південного напрямку. Спочатку про загрозу "Шахедів" попереджали жителів Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Увага! Ворожі БПЛА на півночі Запорізької області та на півдні Дніпропетровщини. Курс - на Кривий Ріг", - поінформували військові о 22:52.

Так у Повітряних силах закликають мешканців Кривого Рогу перебувати в укритті через "Шахеди", що наближаються до міста.

Крім того, група дронів-камікадзе противника із Запорізької області прямує на північ Херсонської області.

Пізніше військові розповіли, що ворожі дрони-камікадзе з Херсонської області прямують у Миколаївську область, рухаються на захід. Крім того, "Шахеди" із Запорізької области рухаються у Дніпропетровську область, курсом на Дніпро.

Згодом військові повідомили про рух нової групи "Шахедів" із Херсонської області у бік Миколаївської області.

Додамо, перед тим військові фіксували активність ворожої тактичної авіації над акваторією Азовського моря та на північно-східному напрямку. Та попереджали про загрозу авіаударів для прифронтових областей.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Атаки "Шахедів" по Україні

Нагадаємо, російські окупанти регулярно застосовують ударні безпілотники іранського виробництва типу "Шахед" (росармія маркує їх як "Гєрані") для атак по території України.

Так, наприклад, вчора ввечері, вночі та вранці противник запустив 74 такі дрони-камікадзе, а також кілька ракет. Силами та засобами ППО ЗСУ були знищені дві ракети типу Х-59/69 та 60 "Шахедів". Військові додали, що ще 14 дронів були локаційно втрачені, вони впали на території України.

Раніше авіаексперт Валерій Романенко розповів РБК-Україна, як Росія дронами "виманює" ППО та скільки вони здатні кружляти над Україною.