РФ вночі атакувала НПЗ на Харківщині: чи продовжить завод роботу

Росіяни вночі 8 квітня атакували "шахедами" нафтопереробний завод у Мерефі на Харківщині.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та Суспільне.
Перші вибухи в Мерефі пролунали близько першої ночі. Постраждалих серед людей немає.
Керівниця юридичного відділу заводу Анастасія Чередникова повідомила про значні збитки підприємства:
"Серед людей постраждалих немає. Якщо не помиляюся, це п'ятий удар по підприємству з початку повномасштабного вторгнення. Завод працюватиме і надалі, бо дуже велика кількість працівників", - сказала вона.
За словами Чередникової, скільки часу знадобиться на відновлення - наразі сказати важко.
Окрім заводу, постраждала і цивільна інфраструктура. Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив: внаслідок вибухів пошкоджені чотири будинки й три автомобілі.
