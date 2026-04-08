РФ ночью атаковала НПЗ в Харьковской области: продолжит ли завод работу

Пятый удар по заводу

Первые взрывы в Мерефе прогремели около часа ночи. Пострадавших среди людей нет.

Руководитель юридического отдела завода Анастасия Чередникова сообщила о значительных убытках предприятия:

"Среди людей пострадавших нет. Если не ошибаюсь, это пятый удар по предприятию с начала полномасштабного вторжения. Завод будет работать и в дальнейшем, потому что очень большое количество работников", - сказала она.

По словам Чередниковой, сколько времени понадобится на восстановление - пока сказать трудно.

Кроме завода, пострадала и гражданская инфраструктура. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил: в результате взрывов повреждены четыре дома и три автомобиля.