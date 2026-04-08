РФ ночью атаковала НПЗ в Харьковской области: продолжит ли завод работу

Россияне ночью 8 апреля атаковали "шахедами" нефтеперерабатывающий завод в Мерефе на Харьковщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и Суспільне.
Первые взрывы в Мерефе прогремели около часа ночи. Пострадавших среди людей нет.
Руководитель юридического отдела завода Анастасия Чередникова сообщила о значительных убытках предприятия:
"Среди людей пострадавших нет. Если не ошибаюсь, это пятый удар по предприятию с начала полномасштабного вторжения. Завод будет работать и в дальнейшем, потому что очень большое количество работников", - сказала она.
По словам Чередниковой, сколько времени понадобится на восстановление - пока сказать трудно.
Кроме завода, пострадала и гражданская инфраструктура. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил: в результате взрывов повреждены четыре дома и три автомобиля.
