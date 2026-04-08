РФ ночью атаковала НПЗ в Харьковской области: продолжит ли завод работу

15:18 08.04.2026 Ср
2 мин
Это уже пятый удар по предприятию с начала полномасштабного вторжения
aimg Елена Чупровская
РФ ночью атаковала НПЗ в Харьковской области: продолжит ли завод работу Фото: Атака на НПЗ в Мерефе 8 апреля: подробности и последствия удара (facebook.com/Сергей Крук)

Россияне ночью 8 апреля атаковали "шахедами" нефтеперерабатывающий завод в Мерефе на Харьковщине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и Суспільне.

Пятый удар по заводу

Первые взрывы в Мерефе прогремели около часа ночи. Пострадавших среди людей нет.

Руководитель юридического отдела завода Анастасия Чередникова сообщила о значительных убытках предприятия:

"Среди людей пострадавших нет. Если не ошибаюсь, это пятый удар по предприятию с начала полномасштабного вторжения. Завод будет работать и в дальнейшем, потому что очень большое количество работников", - сказала она.

По словам Чередниковой, сколько времени понадобится на восстановление - пока сказать трудно.

Кроме завода, пострадала и гражданская инфраструктура. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов уточнил: в результате взрывов повреждены четыре дома и три автомобиля.

Недавно Россия ударила по автобусу в Никополе прямо в час пик. В результате атаки погибшие и много раненых. За день произошло сразу несколько ударов по гражданской инфраструктуре города.

До этого россияне ударили по рынку в Никополе. Вражеская атака унесла жизни по меньшей мере пяти человек. Есть много раненых в результате удара.

Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
Зеленский обратился к России на фоне прекращения огня в Иране
