РФ вночі атакувала Київщину: вогонь охопив склад і адмінбудівлю, є руйнування

Атака на Україну

Нагадаємо, що в ніч на 21 липня Росія здійснила нічний удар по Україні з використанням 426 дронів та 24 ракет. Повітряна оборона знищила або подавила 224 повітряні цілі.

Нічна атака стала частиною серії масованих обстрілів, які Росія здійснила по кількох регіонах України. Окрім Київщини, удари зафіксували по Івано-Франківську та Харкову.

У столиці вибухи лунали з перервою в кілька годин, а пожежі й руйнування торкнулися щонайменше шести районів. Серед уражених об'єктів - житлові будинки, склади, дитсадок, супермаркет і котеджний комплекс.

Детальніше про атаку - читайте в матеріала РБК-Україна.

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