РФ ночью атаковала Киевскую область: огонь охватил склад и админздание, есть разрушения

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 21 июля Россия осуществила ночной удар по Украине с использованием 426 дронов и 24 ракет. Воздушная оборона уничтожила или подавила 224 воздушные цели.

Ночная атака стала частью серии массированных обстрелов, которые Россия осуществила по нескольким регионам Украины. Кроме Киевской области, удары зафиксировали по Ивано-Франковску и Харькову.

В столице взрывы раздавались с перерывом в несколько часов, а пожары и разрушения коснулись по меньшей мере шести районов. Среди пораженных объектов - жилые дома, склады, детсад, супермаркет и коттеджный комплекс.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.