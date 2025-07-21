RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

РФ ночью атаковала Киевскую область: огонь охватил склад и админздание, есть разрушения

Фото: Ночная атака РФ по Киевщине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала Киевскую область, вызвав масштабный пожар. Огонь охватил админздание и склад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

В ночь на 21 июля российские войска осуществили массированную атаку по Киевской области, нанеся удары по мирным общинам.

Наибольшие разрушения понесли Фастовский и Вышгородский районы.

Как сообщают в ГСЧС, в результате удара на Фастовщине вспыхнул масштабный пожар: загорелось административное здание площадью 300 квадратных метров, а также складское помещение на 1200 кв.м.

 
Фото: Атака РФ на Киевщину (t.me/dsns_telegram)

Спасатели оперативно локализовали и ликвидировали огонь.

Также зафиксированы повреждения в жилых секторах двух районов. Несмотря на силу обстрела, обошлось без жертв и пострадавших.

Атака на Украину

Напомним, что в ночь на 21 июля Россия осуществила ночной удар по Украине с использованием 426 дронов и 24 ракет. Воздушная оборона уничтожила или подавила 224 воздушные цели.

Ночная атака стала частью серии массированных обстрелов, которые Россия осуществила по нескольким регионам Украины. Кроме Киевской области, удары зафиксировали по Ивано-Франковску и Харькову.

В столице взрывы раздавались с перерывом в несколько часов, а пожары и разрушения коснулись по меньшей мере шести районов. Среди пораженных объектов - жилые дома, склады, детсад, супермаркет и коттеджный комплекс.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияКиевская область