РФ вночі атакувала Київщину: пошкоджені будинки та авто, спалахнули пожежі

Вночі росіяни атакували Київську область, в результаті виникли пожежі складів та господарської будівлі, пошкодило приватні будинки та авто. Йдетья про Броварський район.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
"Ввечері внаслідок ворожої атаки виникла пожежа у складській будівлі в Броварському районі. Пожежу оперативно ліквідовано. До її гасіння залучалися рятувальники ДСНС та місцеві пожежні команди навколишніх сіл", - йдеться у повідомленні.
Ще пресслужба рятувальників повідомила - була ліквідована пожежа на покрівлі господарської будівлі у Броварському районі.
"Пошкоджено 4 приватні житлові будинки, господарську будівлю та 3 автомобілі.
За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих і постраждалих", - додали в екстреній службі.
Оновлено о 8:20
У Київській міській прокуратурі заявили про 5 поранених унаслідок атаки.
"У трьох людей, серед яких подружжя пенсіонерів, різані рани. Ще двоє людей отримали гостру реакцію на стрес, допомогу їм надали на місці", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, ворог вночі 22 вересня також не оминув власне столицю - є постраждалі.
17 вересня росіяни теж масово атакували Київ - уламки впали на кількох локаціях у Дніпровському, Святошинському та Солом'янському районах.