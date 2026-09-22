РФ ночью атаковала Киевщину: повреждены дома и авто, вспыхнули пожары

"Вечером в результате вражеской атаки возник пожар в складском здании в Броварском районе. Пожар оперативно ликвидирован. К его тушению привлекались спасатели ГСЧС и местные пожарные команды окрестных сел", - говорится в сообщении.

Еще прессслужба спасателей сообщила - был ликвидирован пожар на кровле хозяйственного здания в Броварском районе. Ее ликвидировали.

"Повреждены 4 частных жилых дома, хозяйственное здание и 3 автомобиля.

По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших", – добавили в экстренной службе.