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РФ ночью атаковала Киевщину: повреждены дома и авто, вспыхнули пожары

07:30 22.09.2026 Вт
1 мин
aimg Юлия Маловичко
Фото: пожарники на местах попаданий (ГСЧС Украины)

Ночью россияне атаковали Киевскую область, в результате возникли пожары складов и хозяйственного здания, повредили частные дома и авто. Йдетья о Броварском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Вечером в результате вражеской атаки возник пожар в складском здании в Броварском районе. Пожар оперативно ликвидирован. К его тушению привлекались спасатели ГСЧС и местные пожарные команды окрестных сел", - говорится в сообщении.

Еще прессслужба спасателей сообщила - был ликвидирован пожар на кровле хозяйственного здания в Броварском районе. Ее ликвидировали.

"Повреждены 4 частных жилых дома, хозяйственное здание и 3 автомобиля.
По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших", – добавили в экстренной службе.

Фото: ликвидация последствий атаки в Киевской области 22 сентября (ГСЧС Украины)

Напомним, враг ночью 22 сентября также не обошел собственно столицу - есть пострадавшие.

17 сентября россияне тоже массировано атаковали Киев - обломки упали на нескольких локациях в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.

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