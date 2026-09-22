РФ ночью атаковала Киевщину: повреждены дома и авто, вспыхнули пожары
Ночью россияне атаковали Киевскую область, в результате возникли пожары складов и хозяйственного здания, повредили частные дома и авто. Йдетья о Броварском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Вечером в результате вражеской атаки возник пожар в складском здании в Броварском районе. Пожар оперативно ликвидирован. К его тушению привлекались спасатели ГСЧС и местные пожарные команды окрестных сел", - говорится в сообщении.
Еще прессслужба спасателей сообщила - был ликвидирован пожар на кровле хозяйственного здания в Броварском районе. Ее ликвидировали.
"Повреждены 4 частных жилых дома, хозяйственное здание и 3 автомобиля.
По предварительной информации, обошлось без погибших и пострадавших", – добавили в экстренной службе.
Напомним, враг ночью 22 сентября также не обошел собственно столицу - есть пострадавшие.
17 сентября россияне тоже массировано атаковали Киев - обломки упали на нескольких локациях в Днепровском, Святошинском и Соломенском районах.