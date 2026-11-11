РФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - Корецький
В ніч на 11 листопада російські окупанти атакували шість великих електропідстанцій у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Сергія Корецького.
"На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги. У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки", - зазначив він.
Корецький наголосив, що тепловики і енергетики роблять все можливе для якомога швидшого відновлення теплопостачання у Кривому Розі.
"Окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків", - повідомив прем'єр.
Він додав, що станом на зараз відомо про щонайменше 14 постраждалих - вони отримують необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, у ніч на 11 листопада Росія вдарила 163 дронами та керованою ракетою Х-59/69. Українська ППО знищила або подавила 144 цілі, влучання зафіксували на 17 локаціях.
Зазначимо, ввечері 10 листопада РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, цілячись в об’єкти критичної інфраструктури.