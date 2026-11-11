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РФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - Корецький

11:37 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
РФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - Корецький Фото: РФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій (ДСНС)
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В ніч на 11 листопада російські окупанти атакували шість великих електропідстанцій у Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській та Черкаській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єра Сергія Корецького.

"На Кіровоградщині та Рівненщині пошкоджено лінії електропередачі різного класу напруги. У Кривому Розі росіяни вдарили по підприємству теплопостачання, в результаті чого виникли проблеми з подачею тепла в житлові будинки", - зазначив він.

Корецький наголосив, що тепловики і енергетики роблять все можливе для якомога швидшого відновлення теплопостачання у Кривому Розі.

"Окрім енергетики, ворог бив по залізниці на Дніпропетровщині та Житомирщині. На Херсонщині в результаті удару авіабомби постраждала будівля школи. У Харкові пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків", - повідомив прем'єр.

РФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - КорецькийРФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - КорецькийРФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - КорецькийРФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - КорецькийРФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - КорецькийРФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - КорецькийРФ вночі атакувала 6 великих електропідстанцій в 4 областях, - Корецький

Він додав, що станом на зараз відомо про щонайменше 14 постраждалих - вони отримують необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, у ніч на 11 листопада Росія вдарила 163 дронами та керованою ракетою Х-59/69. Українська ППО знищила або подавила 144 цілі, влучання зафіксували на 17 локаціях.

Зазначимо, ввечері 10 листопада РФ масовано атакувала Кривий Ріг дронами, цілячись в об’єкти критичної інфраструктури.

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Сергій Корецький Війна в Україні
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