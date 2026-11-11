Летіла ракета та понад 160 дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ

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У ніч на 11 листопада російські війська атакували Україну 163 ударними безпілотниками різних типів та керованою авіаційною ракетою Х-59/69.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.