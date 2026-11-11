Летіла ракета та понад 160 дронів: як ППО відбивала нічну атаку РФ
У ніч на 11 листопада російські війська атакували Україну 163 ударними безпілотниками різних типів та керованою авіаційною ракетою Х-59/69.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Чим РФ атакувала Україну
За даними військових, противник розпочав повітряний напад о 18:00 10 листопада.
Для удару росіяни використали дрони типу Shahed, зокрема 91 реактивний, а також дрони "Гербера", S8000 "Бандероль"/"Дань-Т" та безпілотники-імітатори типу "Пародія".
Крім того, окупанти запустили керовану авіаційну ракету Х-59/69 з акваторії Чорного моря.
До відбиття повітряної атаки ворога були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Скільки цілей збила ППО
За попередніми даними, станом на 08:00, українська протиповітряна оборона знищила або подавила:
- 130 безпілотників типу Shahed, "Гербера" та інших типів, зокрема 72 реактивні;
- 14 S8000 "Бандероль"/"Дань-Т".
Водночас декілька ударних дронів залишалися в повітряному просторі України. Бойова робота триває.
За інформацією Повітряних сил, влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях. Також на семи локаціях впали уламки збитих російських цілей.
Раніше ми розповідали, що члени "Групи семи" обговорили з Україною посилення ППО на тлі дедалі активніших російських ударів.
Також РБК-Україна писало, як наразі тривають пошуки антибалістики та чи є ракети у Європи.