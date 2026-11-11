РФ ночью атаковала 6 крупных электроподстанций в 4 областях, - Корецкий

В ночь на 11 ноября российские оккупанты атаковали шесть крупных электроподстанций в Винницкой, Кировоградской, Житомирской и Черкасской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Сергея Корецкого.

"В Кировоградской и Ровенской областях повреждены линии электропередачи разного класса напряжения. В Кривом Роге россияне ударили по предприятию теплоснабжения, в результате чего возникли проблемы с подачей тепла в жилые дома", - отметил он.

Корецкий подчеркнул, что тепловики и энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления теплоснабжения в Кривом Роге.

"Кроме энергетики, враг бил по железной дороге на Днепропетровщине и Житомирщине. В Херсонской области в результате удара авиабомбы пострадало здание школы. В Харькове повреждены пять многоквартирных домов", - сообщил премьер.

Он добавил, что по состоянию на сейчас известно о по меньшей мере 14 пострадавших - они получают необходимую медицинскую помощь.