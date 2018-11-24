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РФ является угрозой для Чехии и Евросоюза, - глава МИД Чехии

Новости » Политика    24.11.2018 - 16:38
РФ является угрозой для Чехии и Евросоюза, - глава МИД Чехии
Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

По словам главы чешского МИД, Россия использует различные гибридные угрозы

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек завил, что Российская Федерация (РФ) является угрозой для Чехии и Европейского Союза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radio Praha.

По словам Петршичека, Россия становится более упорной и представляет опасность из-за распространения дезинформации и использования различных гибридных угроз.

Глава чешского МИД отметил, что РФ является настоящей угрозой для Чехии и Европейского Союза в целом.

"Чехия не должна ждать сложа руки на коленях, а более эффективно противостоять таким угрозам", - сказал Петршичек.

Кроме того, Петршичек подчеркнул, что необходимо более серьезно изучать отчеты об угрозах Российской Федерации, которые поступают от разведки, и усилить стратегические коммуникации и борьбу с дезинформацией в рамках ЕС.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые депутаты Нижней палаты Чехии во главе с депутатом Хеленой Лангшадловою от ТОР-09 выступили с предложением создать комиссию с расследования влияния, которое, по их мнению, осуществляют на внутреннюю политику Чехии Российская Федерация и Китай.

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