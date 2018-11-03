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Парламентарии Чехии хотят расследовать влияние РФ и Китая на внутреннюю политику страны

Новости » Политика    03.11.2018 - 17:08
Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)
Фото: флаг Чехии (flickr.com/superciliousness)

Парламент может изменить оценку состава такого преступления как шпионаж

Сорок депутатов Нижней палаты Чехии во главе с депутатом Хеленой Лангшадловой от ТОР-09 выступили с предложением создать комиссию по расследованию влияния, которое, по их мнению, осуществляют на внутреннюю политику Чехии Россия и КНР. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Radio Praha.

По заявлению Лангшадловой, ее проект базируется на докладах чешской контрразведки, где неоднократно указывалось на активную шпионскую деятельность этих стран в Чехии.

"Депутат считает, что задачей комиссии должны стать оценка деятельности указанных стран, которая наносит ущерб интересам Чехии, определение способа противодействия и составление соответствующих рекомендаций для правительства и депутатов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, парламент может изменить оценку состава такого преступления как шпионаж.

Депутаты намерены представить своей проект Нижней палате после публикации доклада информационной Службы безопасности (BIS) по итогам 2017 года, сообщила Лангшадлова в интервью изданию Echo.24.cz.

Напомним, во внутренней справке Министерства обороны Канады сообщалось, что Россия и Китай развивают технологии, которые могут угрожать безопасности канадских и других спутников.

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