РФ є загрозою для Чехії та Євросоюзу, - глава МЗС Чехії

Фото: прапор Чехії (flickr.com/superciliousness)

За словами глави чеського МЗС, Росія використовує різні гібридні загрози

Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек завив, що Російська Федерація (РФ) є загрозою для Чехії та Європейського Союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Praha.

За словами Петршичека, Росія стає більш наполегливою та становить небезпеку через поширення дезінформації та використання різних гібридних загроз.

Глава чешського МЗС зазначив, що РФ являється справжньою загрозою для Чехії та Європейського Союзу в цілому.

"Чехія не повинна чекати склавши руки на колінах, а більш ефективно протистояти таким загрозам", - сказав Петршичек.

Крім того, Петршичек наголосив, що необхідно серйозніше вивчати звіти про загрози Російської Федерації, які надходять від розвідки, та посилити стратегічні комунікації та боротьбу з дезінформацією в рамках ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що деякі депутати Нижньої палати Чехії на чолі з депутатом Геленою Лангшадловою від ТОР-09 виступили з пропозицією створити комісію з розслідування впливу, який, на їхню думку, здійснюють на внутрішню політику Чехії Російська Федерація і Китай.