РФ попала в медучреждение Харькова: погиб человек, количество пострадавших возросло
Россияне попали в здание медицинского учреждения в Индустриальном районе Харькова днем, 25 июля. По меньшей мере один человек погиб, шестеро ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова и председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В Индустриальном районе КАБ (управляемая авиабомба) попал в здание медицинского учреждения. Рядом - еще одно помещение для лечения людей. Последствия уточняются", - отметил мэр.
Сначала сообщалось об одном раненом. Впоследствии количество пострадавших возросло до трех, а затем - до шести.
В 11:53 Терехов сообщил, что в результате атаки есть погибший.
"Есть информация об одном погибшем от вражеского КАБа", - говорится в сообщении.
Стоит добавить, что около 11:24 Воздушные силы предупреждали о курсе управляемой авиабомбы в направлении Харькова.
Обновлено в 12:22
Терехов сообщил, что вражеская управляемая авиабомба также повредила частный дом, расположенный неподалеку медицинского учреждения, который стал основной целью удара.
Обновлено в 12:35
По данным председателя Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, количество пострадавших в результате вражеского обстрела Индустриального района Харькова возросло до 7.
"Три человека медики госпитализировали", - говорится в сообщении.
Как уточнил Синегубов, среди раненых - один ребенок.
Обстрелы Харькова
Напомним, российские войска сегодня днем, 25 июля, сбросили авиабомбу на Харьков.
Вчера, 24 июля днем, оккупанты также ударили по центральной части Харькова авиабомбами. Тогда было несколько попаданий: по гражданскому предприятию и вблизи многоэтажки.
Сначала было известно о более 30 пострадавших, но их количество стремительно росло. И по последним данным стало известно о 42 пострадавших.
Среди них - шестеро детей: четверо девочек в возрасте 28 дней, 1, 10 и 17 лет, а также двое парней - 2 месяца и 17 лет.
Об ударах россиян КАБами по Харькову и о методах противодействия вражескому оружию - читайте в материале РБК-Украина.
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