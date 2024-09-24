РФ влучила ФАБом по хлібопекарському підприємству в Харкові: є загиблий та постраждалі

За даними Синєгубова, в результаті удару по підприємству - одна людина загинула, а ще вісім постраждали.

"Обстріл здійснено авіабомбою ФАБ-500. Дані оновлюються", - написав він.

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація завдала масштабного удару по житловому району Харкова. В одному з районів було влучання у багатоповерхівку. Детально про наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Фото: наслідки удару по підприємству у Харкові 24 вересня (t.me/synegubov)

Удари РФ по Україні

В ніч на 24 вересня у Києві та ряді областей України оголошувалась повітряна тривога через загрозу ракетних та дронових ударів.

За даними Повітряних сил, цієї ночі ворог застосував 81 дрон. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 66 одиниць.

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