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РФ попала ФАБом по хлебопекарному предприятию в Харькове: есть погибший и пострадавшие

Фото: последствия удара по предприятию в Харькове 24 сентября (t.me/synegubov)
Автор: Наталья Кава

Российская армия днем вторника, 24 сентября, нанесла удар по городу Харькову. Россияне попали гражданскому хлебопекарному предприятию в городе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВД Олега Синегубова в эфире телемарафона.

По данным Синегубова, в результате удара по предприятию один человек погиб, а еще восемь пострадали.

"Обстрел совершен авиабомбой ФАБ-500. Данные обновляются", - написал он.

Напомним, сегодня Российская Федерация нанесла масштабный удар по жилому району Харькова. В одном из районов было попадание в многоэтажку. Подробно о последствиях –читайте в материале РБК-Украина.

Фото: последствия удара по предприятию в Харькове 24 сентября (t.me/synegubov)

Удары РФ по Украине

В ночь на 24 сентября в Киеве и ряде областей Украины объявлялась воздушная тревога из-за угрозы ракетных и дроновых ударов.

По данным Воздушных сил, этой ночью враг применил 81 дрон. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 66 единиц .

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