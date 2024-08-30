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РФ влучила в 5 локацій: з'явились фото наслідків ударів по Харкову

Фото: наслідки удару по Харкову 30 серпня (t.me/synegubov) 
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація вдень п'ятниці, 30 серпня, масово атакувала місто Харків. Зафіксовано влучання у 5 локацій міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними Синєгубова, станом на 17:40 відомо про 40 поранених цивільних людей. Також в результаті атаки 5 людей загинуло, серед них - дівчина 14 років.

Загалом ворог здійснив п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області. Боєприпас - УМПБ Д-30. 

Ворог влучив у 5 локацій в Харкові:

  • Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули.
  • Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави. 
  • Індустріальний район. Загинула неповнолітня. 4 постраждалих.
  • Слобідський район. Влучання в складську будівлю. 2 потерпілих
  • Слобідський район. Пошкоджено три будинки. Постраждали 6 людей.
Фото: наслідки удару по Харкову 30 серпня (t.me/synegubov) 

 

Удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, близько 15:30 російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Відомо, що одна з них влучила у 12-поверховий житловий будинок.

Пізніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко розповіли, що росіяни атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з селища Дубове, що під Бєлгородом.

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