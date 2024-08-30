РФ влучила в 5 локацій: з'явились фото наслідків ударів по Харкову

Удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, близько 15:30 російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Відомо, що одна з них влучила у 12-поверховий житловий будинок.

Пізніше керівник Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков та начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко розповіли, що росіяни атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски було здійснено з селища Дубове, що під Бєлгородом.

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