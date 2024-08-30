РФ попала в 5 локаций: появились фото последствий ударов по Харькову

По данным Синегубова, по состоянию на 17:40 известно о 40 раненых гражданских людях. Также в результате атаки 5 человек погибли, среди них – девушка 14 лет.

Всего враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас – УМПБ Д-30.

Враг попал в 5 локаций в Харькове:

Индустриальный район, 12-этажное здание. Повреждены 5 автомобилей. Три человека погибли.

Центральная часть города. Попадание в землю, возгорание травы.

Индустриальный район. Погибла несовершеннолетняя. 4 пострадавших.

Слободской район. Попадание в складское здание. 2 пострадавших

Слободской район. Повреждены три дома. Пострадали 6 человек.