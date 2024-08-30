РФ попала в 5 локаций: появились фото последствий ударов по Харькову

Российская Федерация днем пятницы, 30 августа, массово атаковала город Харьков. Зафиксировано попадание в 5 локаций города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.
По данным Синегубова, по состоянию на 17:40 известно о 40 раненых гражданских людях. Также в результате атаки 5 человек погибли, среди них – девушка 14 лет.
Всего враг совершил пять авиационных обстрелов из Белгородской области. Боеприпас – УМПБ Д-30.
Враг попал в 5 локаций в Харькове:
Напомним, сегодня, 30 августа, около 15:30российские кафиры ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Известно, что одна из них попала в 12-этажный жилой дом.
Позже руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков и начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко рассказали, чтороссияне атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами из самолета Су-34. Пуски были совершены из поселка Дубовое под Белгородом.
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