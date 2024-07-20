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РФ влаштовує примусове волонтерство на окупованих територіях України, - ЦНС

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В Росії і насамперед на окупованих територіях України російський диктатор Володимир Путін задумав організувати потужний волонтерський рух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, для цього запровадили програму "Добро. Центр". Щоб започаткувати процес, на низи спустили рознарядки із планами виконань завдання.

Так, центри створено вже в тимчасово окупованому Алчевську, Стаханові і Свердловську. Крім того, так званий голова "ЛНР" Леонід Пасічник доручив керівникам інших муніципалітетів організувати такі "волонтерські організації" до 1 серпня.

Нагадаємо, що згідно даним ЦНС, окупанти обіцяють з 2025 року відбирати автомобілі в українців, які відмовляються від паспорта РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти вербують українських дітей в окупації до військового училища ЗС РФ. Зокрема, мова йде про філіал Нахімовського воєнно-морського училища.

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