РФ влаштовує примусове волонтерство на окупованих територіях України, - ЦНС

Нагадаємо, що згідно даним ЦНС, окупанти обіцяють з 2025 року відбирати автомобілі в українців, які відмовляються від паспорта РФ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти вербують українських дітей в окупації до військового училища ЗС РФ. Зокрема, мова йде про філіал Нахімовського воєнно-морського училища.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.