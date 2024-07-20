РФ устраивает принудительное волонтерство на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Как отмечается, для этого была создана программа "Добро. Центр". Чтобы начать процесс, на низы спустили разнарядки с планами выполнения задания.

Так, центры созданы уже во временно оккупированном Алчевске, Стаханове и Свердловске. Кроме того, так называемый глава "ЛНР" Леонид Пасечник поручил руководителям других муниципалитетов организовать такие "волонтерские организации" до 1 августа.