Зеленський наказав підготувати плани захисту енергосистеми до осені: що чекає на регіони

Україна, Четвер 05 лютого 2026 18:15
Зеленський наказав підготувати плани захисту енергосистеми до осені: що чекає на регіони Фото: перший віце-прем'єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергій Козачук

Харківська область отримає додаткове обладнання для відновлення енергооб’єктів, пошкоджених російськими обстрілами. Замовлення на необхідне устаткування вже сформовано через Фонд підтримки енергетики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-прем'єра, міністра енергетики України Дениса Шмигаля.

Читайте також: У Харкові значні перебої зі світлом після ранкової атаки РФ

Під час наради щодо ситуації на Харківщині Шмигаль обговорив стан мереж із керівництвом ОВА та представниками обленерго.

За його словами, наразі всі потреби регіону скоординовані, а допомога надходить безпосередньо з хабів Міністерства енергетики.

"Через Фонд підтримки енергетики України вже зроблено замовлення додаткового обладнання для ремонтів", - підкреслив міністр енергетики.

Важливим питанням зустрічі став захист енерговузлів від нових атак. Шмигаль зазначив, що в області вже реалізовано частину оборонних заходів, проте роботу необхідно посилювати.

Зокрема, президент Володимир Зеленський поставив завдання місцевій владі підготувати стратегію захисту до наступних холодів.

"Очікуємо від голів міст та областей відповідні плани до 1 вересня", - зауважив Денис Шмигаль.

Фото: Нарада щодо стану забезпечення електро-, тепло-, водопостачання на Харківщині (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки РФ по енергетичній інфраструктурі Харкова 5 лютого у місті спостерігаються перебої або повне припинення електропостачання.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження зупинилися громадський транспорт, метро та практично весь електротранспорт. Він зазначив, що важкі руйнування енергетичної інфраструктури призвели до перебоїв у постачанні. Енергетичні служби працюють над відновленням електропостачання.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що графіки відключень світла можуть погіршитися, що пов’язано із значним дефіцитом генерації електроенергії. За його словами, ситуація в енергетиці залишається дуже складною.

Російська Федерація Денис Шмигаль Харків Війна в Україні Обстріл Харкова Енергетики
