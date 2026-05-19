Журналісти звернули увагу на ситуацію в Омську, де наприкінці 2025 року місцева влада закрила жіночу консультацію, щоб передати приміщення Міністерству оборони РФ для створення поліклініки для ветеранів війни. Раніше схожа доля спіткала пологовий будинок №5, який спочатку закрили на реконструкцію, а згодом переобладнали під військовий госпіталь.

"Його спочатку закрили на реконструкцію, а потім з’ясувалося, що замість пологового будинку тепер там буде госпіталь для ветеранів СВО", - розповів засновник "Омського громадянського об’єднання" Данило Чебикін.

На реконструкцію та оснащення колишнього пологового будинку, за даними видання, витратили сотні мільйонів рублів із федерального та регіонального бюджетів. Після ремонту фасад будівлі пофарбували у кольори російського прапора.

"Все-таки заклад призначений для надання медичної допомоги ветеранам та учасникам СВО", - пояснили журналістам у регіональному МОЗ.

За словами Чебикін, Омськ фактично намагаються перетворити на "столицю військової медицини", оскільки місто розташоване далеко від кордонів і не зазнає ударів дронів чи ракет. Він також припустив, що омські чиновники раді, що в їхньому регіоні будуються госпіталі Міноборони, і всіляко сприяють появі нових подібних проєктів у зв’язку з високою корупціогенністю цього напрямку.

Подібні випадки, за даними "Новой газеты Европа", фіксують і в інших російських містах. У Москві лікарню для пацієнтів із муковісцидозом перепрофілювали під госпіталь для учасників війни, а в Ростові-на-Дону така ж ситуація сталася з одним із пологових будинків.

Поранених розміщують у звичайних лікарнях

Через нестачу місць у військових госпіталях поранених російських військових дедалі частіше розміщують у звичайних цивільних лікарнях. Зокрема, у Санкт-Петербурзі, за словами співробітників медзакладів, відділення для військових відкрили в багатьох великих лікарнях міста.

Колишня медсестра НДІ швидкої допомоги ім. Джанелідзе розповіла журналістам, що через велику кількість поранених військових у лікарнях виник дефіцит антибіотиків і витратних матеріалів, необхідних для цивільних пацієнтів. Частину військових згодом перевели до госпіталю в Сєвероморську.

"Про військовослужбовців "СВО" особливо не розповідають, тому що їх дуже багато, і ніхто не хоче оголошувати, що їх настільки багато, що військові госпіталі їх не вміщують", - зазначила вона.

У РФ не вистачає лікарів і місць у стаціонарах

На тлі кадрової кризи в російській медицині ситуація лише погіршується. За даними МОЗ РФ, у країні бракує понад 23 тисяч лікарів і більше 63 тисяч працівників середнього медперсоналу. При цьому учасників війни з 2023 року обслуговують поза чергою.

Жителі російських регіонів дедалі частіше скаржаться на проблеми з доступом до медичної допомоги. У соцмережах люди пишуть про нестачу місць у стаціонарах та пояснення лікарів, що пріоритет надають "своїм" - учасникам війни проти України.