В РФ война "вытесняет" гражданских пациентов из больниц и роддомов, - СМИ

В России из-за потока раненых с фронта гражданские больницы и роддома все чаще перепрофилируют под госпитали для военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское независимое медиа"Новая газета Европа".
Журналисты обратили внимание на ситуацию в Омске, где в конце 2025 года местные власти закрыли женскую консультацию, чтобы передать помещение Министерству обороны РФ для создания поликлиники для ветеранов войны. Ранее похожая судьба постигла роддом №5, который сначала закрыли на реконструкцию, а впоследствии переоборудовали под военный госпиталь.
"Его сначала закрыли на реконструкцию, а потом выяснилось, что вместо роддома теперь там будет госпиталь для ветеранов ВВО", - рассказал основатель "Омского гражданского объединения" Даниил Чебыкин.
На реконструкцию и оснащение бывшего роддома, по данным издания, потратили сотни миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов. После ремонта фасад здания покрасили в цвета российского флага.
"Все-таки учреждение предназначено для оказания медицинской помощи ветеранам и участникам СВО", - пояснили журналистам в региональном Минздраве.
По словам Чебыкина, Омск фактически пытаются превратить в "столицу военной медицины", поскольку город расположен далеко от границ и не подвергается ударам дронов или ракет. Он также предположил, что омские чиновники рады, что в их регионе строятся госпитали Минобороны, и всячески способствуют появлению новых подобных проектов в связи с высокой коррупциогенностью этого направления.
Подобные случаи, по данным "Новой газеты Европа", фиксируют и в других российских городах. В Москве больницу для пациентов с муковисцидозом перепрофилировали под госпиталь для участников войны, а в Ростове-на-Дону такая же ситуация произошла с одним из роддомов.
Из-за нехватки мест в военных госпиталях раненых российских военных все чаще размещают в обычных гражданских больницах. В частности, в Санкт-Петербурге, по словам сотрудников медучреждений, отделения для военных открыли во многих крупных больницах города.
Бывшая медсестра НИИ скорой помощи им. Джанелидзе рассказала журналистам, что из-за большого количества раненых военных в больницах возник дефицит антибиотиков и расходных материалов, необходимых для гражданских пациентов. Часть военных впоследствии перевели в госпиталь в Североморске.
"О военнослужащих "СВО" особо не рассказывают, потому что их очень много, и никто не хочет объявлять, что их настолько много, что военные госпитали их не вмещают", - отметила она.
На фоне кадрового кризиса в российской медицине ситуация только ухудшается. По данным Минздрава РФ, в стране не хватает более 23 тысяч врачей и более 63 тысяч работников среднего медперсонала. При этом участников войны с 2023 года обслуживают вне очереди.
Жители российских регионов все чаще жалуются на проблемы с доступом к медицинской помощи. В соцсетях люди пишут о нехватке мест в стационарах и объяснениях врачей, что приоритет предоставляют "своим" - участникам войны против Украины.
Кроме того, в РФ фиксируют ухудшение ситуации в экономике и финансовом секторе. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка получила внутренние документы российских властей, которые свидетельствуют о серьезных проблемах в экономике страны.
По словам президента, в России сокращается нефтепереработка, закрывают сотни нефтяных скважин, а часть банков оказалась на грани ликвидации. Зеленский также отмечал, что украинские санкционные и дальнобойные удары все сильнее влияют на экономику РФ.