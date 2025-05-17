РФ вивозить військову техніку зі Севастополя через дефіцит на фронті: подробиці від "АТЕШ"

Агенти руху "АТЕШ" зафіксували масове вивезення військової техніки з військової бази у Севастополі.

Територія майже порожня - залишились лише поодинокі одиниці техніки, серед яких кілька нових ГАЗів та КАМАЗів.

На місці перебувають переважно цивільні - жінки та літні люди, які займаються прибиранням. Військових тут мало, їх помітили лише на спостережній вишці та на околицях території.

За попередніми оцінками, техніку вивезли через гостру нестачу озброєння на фронті, тож більшість машин перекинули на інші напрямки.

Усі зібрані дані партизани вже передали у Сили оборони України для подальшого аналізу.