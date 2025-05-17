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РФ вывозит военную технику из Севастополя из-за дефицита на фронте: подробности от "АТЕШ"

Фото: РФ вывозит военную технику из Севастополя (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

РФ вывозит военную технику из Севастополя из-за нехватки на фронте. Движение "АТЕШ" сообщает о почти пустой базе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал АТЕШ.

Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали массовый вывоз военной техники с военной базы в Севастополе.

Территория почти пустая - остались лишь единичные единицы техники, среди которых несколько новых ГАЗов и КАМАЗов.

На месте находятся преимущественно гражданские - женщины и пожилые люди, которые занимаются уборкой. Военных здесь мало, их заметили только на наблюдательной вышке и на окраинах территории.

По предварительным оценкам, технику вывезли из-за острой нехватки вооружения на фронте, поэтому большинство машин перебросили на другие направления.

Все собранные данные партизаны уже передали в Силы обороны Украины для дальнейшего анализа.

"АТЕШ"

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