РФ вывозит военную технику из Севастополя из-за дефицита на фронте: подробности от "АТЕШ"

Агенты движения "АТЕШ" зафиксировали массовый вывоз военной техники с военной базы в Севастополе.

Территория почти пустая - остались лишь единичные единицы техники, среди которых несколько новых ГАЗов и КАМАЗов.

На месте находятся преимущественно гражданские - женщины и пожилые люди, которые занимаются уборкой. Военных здесь мало, их заметили только на наблюдательной вышке и на окраинах территории.

По предварительным оценкам, технику вывезли из-за острой нехватки вооружения на фронте, поэтому большинство машин перебросили на другие направления.

Все собранные данные партизаны уже передали в Силы обороны Украины для дальнейшего анализа.