РФ вывозит детей с ВОТ Донетчины на Сахалин для ассимиляции и "интеграции", - ЦНС

Россия вывозит детей с временно оккупированных территорий Донецкой области на Сахалин для ассимиляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Под видом "университетских смен" в Сахалинскую область привезли группу школьников из оккупированного Шахтерска - отобранных по спискам "отличников", активистов прокремлевских кружков и детей военных РФ. Им устраивают развлекательные экскурсии, показывают университеты, рассказывают о "карьере на островах" и прямо агитируют строить свое будущее на Дальнем Востоке, сообщает ЦНС.

По информации из пропагандистских ресурсов, детям демонстрируют "менталитет Сахалина", проводят интеграционные занятия в местных учебных заведениях и знакомят с жизнью на островах.

"Это - четко структурированный этап колониальной политики, направленный на то, чтобы вырвать подростков из украинского культурного поля и перенаправить их в российское демографическое и образовательное пространство", - отмечают аналитики ЦНС.

В Центре уверены: эта схема абсолютно созвучна другой программе - подготовке к депортации населения ВОТ в Сибирь. Сообщалось, что представители оккупационных властей собирают списки работников предприятий для долгосрочных "командировок" в тайгу, повторяя советские модели "организованных наборов".

"Сегодня же мы видим второй фронт той же политики - вывоз молодежи. Взрослых готовят к переселению, а детей - к полной ассимиляции", - отмечают в ЦНС.

География выбрана не случайно: Сахалин и Курилы - регионы, которые десятилетиями страдают от оттока населения, депрессии и нехватки молодежи.

"Россия не способна заселить их собственными гражданами, поэтому имперская машина пытается использовать оккупированных украинцев как "демографический ресурс", - уверены в ЦНС.