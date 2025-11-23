ua en ru
РФ вывозит детей с ВОТ Донетчины на Сахалин для ассимиляции и "интеграции", - ЦНС

Воскресенье 23 ноября 2025 04:20
UA EN RU
РФ вывозит детей с ВОТ Донетчины на Сахалин для ассимиляции и "интеграции", - ЦНС Иллюстративное фото: Россия вывозит подростков из оккупированной Донецкой области на Сахалин (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Россия вывозит детей с временно оккупированных территорий Донецкой области на Сахалин для ассимиляции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Под видом "университетских смен" в Сахалинскую область привезли группу школьников из оккупированного Шахтерска - отобранных по спискам "отличников", активистов прокремлевских кружков и детей военных РФ. Им устраивают развлекательные экскурсии, показывают университеты, рассказывают о "карьере на островах" и прямо агитируют строить свое будущее на Дальнем Востоке, сообщает ЦНС.

По информации из пропагандистских ресурсов, детям демонстрируют "менталитет Сахалина", проводят интеграционные занятия в местных учебных заведениях и знакомят с жизнью на островах.

"Это - четко структурированный этап колониальной политики, направленный на то, чтобы вырвать подростков из украинского культурного поля и перенаправить их в российское демографическое и образовательное пространство", - отмечают аналитики ЦНС.

В Центре уверены: эта схема абсолютно созвучна другой программе - подготовке к депортации населения ВОТ в Сибирь. Сообщалось, что представители оккупационных властей собирают списки работников предприятий для долгосрочных "командировок" в тайгу, повторяя советские модели "организованных наборов".

"Сегодня же мы видим второй фронт той же политики - вывоз молодежи. Взрослых готовят к переселению, а детей - к полной ассимиляции", - отмечают в ЦНС.

География выбрана не случайно: Сахалин и Курилы - регионы, которые десятилетиями страдают от оттока населения, депрессии и нехватки молодежи.

"Россия не способна заселить их собственными гражданами, поэтому имперская машина пытается использовать оккупированных украинцев как "демографический ресурс", - уверены в ЦНС.

Кремлевская "Программа развития Сибири"

Как писало РБК-Украина, недавно секретарь совбеза РФ Сергей Шойгу анонсировал масштабную "Программу развития Сибири". Россияне обещают "700 млрд инвестиций" и создание "промышленных кластеров".

Но для освоения Сибири Москва хочет задействовать не своих граждан, а население оккупированных частей Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

По данным ЦНС, россияне уже запустили первый этап такого механизма. В местные "администрации", школы, больницы и коммунальные предприятия поступили служебные письма с требованиями "определить работников для возможных долгосрочных командировок на Дальний Восток и Ангаро-Енисейский макрорегион".

Теперь руководители должны представить списки "необремененных семейными обстоятельствами сотрудников" - их легче всего депортировать без общественного резонанса.

