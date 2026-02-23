ua en ru
РФ вывесила скандальный баннер о "победе" в центре Сеула: реакция Южной Кореи

Россия, Понедельник 23 февраля 2026 10:58
РФ вывесила скандальный баннер о "победе" в центре Сеула: реакция Южной Кореи Фото: РФ вывесила скандальный баннер о "победе" в центре Сеула (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Южная Корея потребовала от российского посольства убрать баннер с лозунгом о "победе", который появился в центре Сеула накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает РБК-Украина, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает Yonhap.

Баннер на здании посольства

Речь идет о почти 15-метровом баннере в цветах флага РФ с надписью на русском языке. Его разместили на внешней стене российского посольства в центре Сеула накануне четвертой годовщины вторжения России в Украину 24 февраля 2026 года.

В Южной Корее заявили, что такой баннер может создать ненужную напряженность в отношениях с местными жителями и другими странами.

Реакция Сеула

22 января Министерство иностранных дел Кореи обратилось в посольство с просьбой убрать баннер, однако утром 23 февраля он оставался на месте.

В МИД отметили, что это может быть расценено как нарушение дипломатической этики. При этом в сообщении министерства не уточняется, получила ли корейская сторона ответ от российского посольства.

"Мы довели до сведения российской стороны нашу позицию по поводу недавнего размещения баннера на внешних стенах российского посольства в Сеуле и публичных заявлений посла России в Южной Корее", - заявили в ведомстве.

МИД также подтвердил позицию, что вторжение РФ в Украину является незаконным, и призвал Москву прекратить военное сотрудничество с Северной Кореей, назвав его угрозой безопасности региона и нарушением Устава ООН и резолюций Совета Безопасности ООН.

Позиция российского посольства

Впоследствии в посольстве РФ заявили, что баннер якобы разместили в связи с двумя праздниками - Днем дипломатического работника и Днем защитника Отечества.

Там также назвали лозунг "крылатой фразой", связанной с историей РФ и мобилизацией советского народа во время Второй мировой войны.

В посольстве добавили, что баннер не должен оскорблять ничьи чувства, поэтому его не будут снимать до завершения праздничных мероприятий.

