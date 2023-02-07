РФ вивезла до Генічеська викрадені колекції Херсонського краєзнавчого музею (фото)

Зазначається, що частину вкраденої колекції обласного краєзнавчого музею було вивезено до захопленого Генічеська. Про це прозвітувало окупаційне "Міністерство культури Херсонської області" та опублікувало відео, на якому демонструються експонати з музейної виставки, присвяченої О. Суворову.

"У музеї повідомили, що ця виставка була створена на основі зібрання відомого в Херсоні колекціонера, члена міського клубу любителів книги "Кобзар" Леоніда Ширяєва. Тепер з гіркотою ми бачимо музейні предмети з колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею вивезеними за межі міста", - йдеться у повідомленні.

Співробітники музею ідентифікували наступні викрадені експонати:

шапку гренадерську голштинських військ ХVIII сторіччя;

срібний рубль другої половини ХVIII сторіччя;

срібну медаль "За перемогу над пруссаками 1759 року ";

бляху налобну шапки-гренадерки ХVIII сторіччя;

муляжі нагород Суворова;

свічник бронзовий ХІХ сторіччя;

штик від рушниці початку ХІХ сторіччя;

артилерійський кніпель;

картини, плакати, репродукції.

У музеї заявили, що ці незаконно вивезені матеріали демонструє колишній заступник директора музею Юлія Ржевська.