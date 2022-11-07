Окупанти викрали картини у Херсонському музеї та вивезли їх до Сімферополя

Твори мистецтва, викрадені військами РФ з Херсонського художнього музею, виявили в Центральному музеї Тавриди в тимчасово окупованому Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Херсонського художнього музею.

Фотографії розвантаження та недбалого збирання картин з'явилися у соціальних мережах і точно були ідентифіковані співробітниками Херсонського музею. Повідомляється, що російські військові забрали щонайменше шість полотен. Але, ймовірно, список викрадених картин може бути значно більшим. В адміністрації Херсонського художнього музею сподіваються, що виявлені викрадені картини стануть вагомим доказом для викриття та покарання всіх причетних до викрадення мистецьких творів.