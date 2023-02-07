ua ru
Вт, 07 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вивезла до Генічеська викрадені колекції Херсонського краєзнавчого музею (фото)

Новость на русском →
Херсонська область, Вівторок 07 лютого 2023 17:35
РФ вивезла до Генічеська викрадені колекції Херсонського краєзнавчого музею (фото) Фото: РФ вивезла до Генічеська викрадені колекції Херсонського краєзнавчого музею (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники вивезли викрадені колекції музею Херсона до нині окупованого Генічеська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонського обласного краєзнавчого музею.

Зазначається, що частину вкраденої колекції обласного краєзнавчого музею було вивезено до захопленого Генічеська. Про це прозвітувало окупаційне "Міністерство культури Херсонської області" та опублікувало відео, на якому демонструються експонати з музейної виставки, присвяченої О. Суворову.

"У музеї повідомили, що ця виставка була створена на основі зібрання відомого в Херсоні колекціонера, члена міського клубу любителів книги "Кобзар" Леоніда Ширяєва. Тепер з гіркотою ми бачимо музейні предмети з колекції Херсонського обласного краєзнавчого музею вивезеними за межі міста", - йдеться у повідомленні.

Співробітники музею ідентифікували наступні викрадені експонати:

  • шапку гренадерську голштинських військ ХVIII сторіччя;
  • срібний рубль другої половини ХVIII сторіччя;
  • срібну медаль "За перемогу над пруссаками 1759 року ";
  • бляху налобну шапки-гренадерки ХVIII сторіччя;
  • муляжі нагород Суворова;
  • свічник бронзовий ХІХ сторіччя;
  • штик від рушниці початку ХІХ сторіччя;
  • артилерійський кніпель;
  • картини, плакати, репродукції.

У музеї заявили, що ці незаконно вивезені матеріали демонструє колишній заступник директора музею Юлія Ржевська.

Нагадаємо, що твори мистецтва, викрадені військами РФ з Херсонського художнього музею, виявили в Центральному музеї Тавриди в тимчасово окупованому Сімферополі.

Російські війська під час окупації Херсонської області пограбували культурний фонд, вкравши близько 15 тисяч картин.

Російські окупанти вивезли всі фонди Каховського історичного музею до тимчасово окупованого Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Херсон Геническ Війна в Україні
NEWS
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили ще на три місяці
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії