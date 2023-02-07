РФ вывезла в Геническ похищенные коллекции Херсонского краеведческого музея (фото)
Российские захватчики вывезли похищенные коллекции музея Херсона в ныне оккупированный Геническ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского областного краеведческого музея.
Отмечается, что часть украденной коллекции областного краеведческого музея была вывезена в захваченный Геническ. Об этом отчиталось оккупационное "Министерство культуры Херсонской области" и опубликовало видео, где демонстрируются экспонаты с музейной выставки, посвященной А. Суворову.
"В музее сообщили, что эта выставка была создана на основе собрания известного в Херсоне коллекционера, члена городского клуба любителей книги "Кобзарь" Леонида Ширяева. Теперь с горечью мы видим музейные предметы из коллекции Херсонского областного краеведческого музея, вывезенными за пределы города", - говорится. в сообщении.
Сотрудники музея идентифицировали следующие похищенные экспонаты:
- шапку гренадерскую голштинских войск ХVIII века;
- серебряный рубль второй половины ХVIII века;
- серебряную медаль "За победу над пруссаками 1759 г.";
- противень налобную шапки-гренадерки ХVIII века;
- муляжи наград Суворова;
- подсвечник бронзовый XIX века;
- штык от ружья начала XIX века;
- артиллерийский книпель;
- картины, плакаты, репродукции.
В музее заявили, что эти незаконно вывозимые материалы демонстрирует бывший заместитель директора музея Юлия Ржевская.
Напомним, что произведения искусства, похищенные войсками РФ из Херсонского художественного музея, были обнаружены в Центральном музее Тавриды во временно оккупированном Симферополе.
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