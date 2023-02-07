РФ вывезла в Геническ похищенные коллекции Херсонского краеведческого музея (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского областного краеведческого музея.

Отмечается, что часть украденной коллекции областного краеведческого музея была вывезена в захваченный Геническ. Об этом отчиталось оккупационное "Министерство культуры Херсонской области" и опубликовало видео, где демонстрируются экспонаты с музейной выставки, посвященной А. Суворову.

"В музее сообщили, что эта выставка была создана на основе собрания известного в Херсоне коллекционера, члена городского клуба любителей книги "Кобзарь" Леонида Ширяева. Теперь с горечью мы видим музейные предметы из коллекции Херсонского областного краеведческого музея, вывезенными за пределы города", - говорится. в сообщении.

Сотрудники музея идентифицировали следующие похищенные экспонаты:

шапку гренадерскую голштинских войск ХVIII века;

серебряный рубль второй половины ХVIII века;

серебряную медаль "За победу над пруссаками 1759 г.";

противень налобную шапки-гренадерки ХVIII века;

муляжи наград Суворова;

подсвечник бронзовый XIX века;

штык от ружья начала XIX века;

артиллерийский книпель;

картины, плакаты, репродукции.

В музее заявили, что эти незаконно вывозимые материалы демонстрирует бывший заместитель директора музея Юлия Ржевская.