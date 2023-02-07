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РФ вывезла в Геническ похищенные коллекции Херсонского краеведческого музея (фото)

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Херсонская область, Вторник 07 февраля 2023 17:35
РФ вывезла в Геническ похищенные коллекции Херсонского краеведческого музея (фото) Фото: РФ вывезла в Геническ похищенные коллекции Херсонского краеведческого музея (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские захватчики вывезли похищенные коллекции музея Херсона в ныне оккупированный Геническ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского областного краеведческого музея.

Отмечается, что часть украденной коллекции областного краеведческого музея была вывезена в захваченный Геническ. Об этом отчиталось оккупационное "Министерство культуры Херсонской области" и опубликовало видео, где демонстрируются экспонаты с музейной выставки, посвященной А. Суворову.

"В музее сообщили, что эта выставка была создана на основе собрания известного в Херсоне коллекционера, члена городского клуба любителей книги "Кобзарь" Леонида Ширяева. Теперь с горечью мы видим музейные предметы из коллекции Херсонского областного краеведческого музея, вывезенными за пределы города", - говорится. в сообщении.

Сотрудники музея идентифицировали следующие похищенные экспонаты:

  • шапку гренадерскую голштинских войск ХVIII века;
  • серебряный рубль второй половины ХVIII века;
  • серебряную медаль "За победу над пруссаками 1759 г.";
  • противень налобную шапки-гренадерки ХVIII века;
  • муляжи наград Суворова;
  • подсвечник бронзовый XIX века;
  • штык от ружья начала XIX века;
  • артиллерийский книпель;
  • картины, плакаты, репродукции.

В музее заявили, что эти незаконно вывозимые материалы демонстрирует бывший заместитель директора музея Юлия Ржевская.

Напомним, что произведения искусства, похищенные войсками РФ из Херсонского художественного музея, были обнаружены в Центральном музее Тавриды во временно оккупированном Симферополе.

Российские войска во время оккупации Херсонской области ограбили культурный фонд, украв около 15 тысяч картин.

Российские оккупанты вывезли все фонды Каховского исторического музея во временно оккупированный Крым.

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