РФ вивела ракетоносій у Чорне море: у ЗСУ розповіли про можливий залп "Калібрів"

Військові уточнили, що дане вороже судно здатне у разі завдання ракетного удару випустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Разом з тим в акваторії Азовського моря кораблі противника - не спостерігаються.

У ВМС ЗСУ поінформували, що в Середземному морі були помічені 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За даними українського військового відомства, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 9 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.