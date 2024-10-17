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РФ вивела ракетоносій у Чорне море: у ЗСУ розповіли про можливий залп "Калібрів"

Фото: у Чорному морі фіксують російський ракетоносій з "Калібрами" (скрін з відео Youtube)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі були зафіксовані два російські військові кораблі, які країна-агресор сьогодні вранці, 17 жовтня, вивела на бойове чергування. Один з них є носієм крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Військово-морських сил Збройних сил України.

Військові уточнили, що дане вороже судно здатне у разі завдання ракетного удару випустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Разом з тим в акваторії Азовського моря кораблі противника - не спостерігаються. 

У ВМС ЗСУ поінформували, що в Середземному морі були помічені 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За даними українського військового відомства, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 9 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, раніше у Військово-морських силах ЗСУ розповіли, чи можуть шторми вплинути на спроможність окупантів виводити носії ракет у Чорне море.

Додамо, днями речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук зазначив, що флот РФ фактично більше не може впливати на перебіг бойових дій в Україні.

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