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РФ вывела ракетоноситель в Черное море: в ВСУ рассказали о возможном залпе "Калибров"

Фото: в Черном море фиксируют российский ракетоноситель с "Калибрами" (скрин из видео Youtube)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море были зафиксированы два российских военных корабля, которые страна-агрессор сегодня утром, 17 октября, вывела на боевое дежурство. Один из них является носителем крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Военные уточнили, что данное вражеское судно способно в случае нанесения ракетного удара выпустить общим залпом до 4 "Калибров".

Вместе с тем в акватории Азовского моря корабли противника - не наблюдаются.

В ВМС ВСУ проинформировали, что в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

По данным украинского военного ведомства, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор,
  • в Азовское море - 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.

Напомним, ранее в Военно-морских силах ВСУ рассказали, могут ли штормы повлиять на способность оккупантов выводить носители ракет в Черное море.

Добавим, на днях представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что флот РФ фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.

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