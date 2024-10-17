РФ вывела ракетоноситель в Черное море: в ВСУ рассказали о возможном залпе "Калибров"

В Черном море были зафиксированы два российских военных корабля, которые страна-агрессор сегодня утром, 17 октября, вывела на боевое дежурство. Один из них является носителем крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Военные уточнили, что данное вражеское судно способно в случае нанесения ракетного удара выпустить общим залпом до 4 "Калибров".
Вместе с тем в акватории Азовского моря корабли противника - не наблюдаются.
В ВМС ВСУ проинформировали, что в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.
По данным украинского военного ведомства, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.
Напомним, ранее в Военно-морских силах ВСУ рассказали, могут ли штормы повлиять на способность оккупантов выводить носители ракет в Черное море.
Добавим, на днях представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что флот РФ фактически больше не может влиять на ход боевых действий в Украине.
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