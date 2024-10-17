РФ вывела ракетоноситель в Черное море: в ВСУ рассказали о возможном залпе "Калибров"

Военные уточнили, что данное вражеское судно способно в случае нанесения ракетного удара выпустить общим залпом до 4 "Калибров".

Вместе с тем в акватории Азовского моря корабли противника - не наблюдаются.

В ВМС ВСУ проинформировали, что в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

По данным украинского военного ведомства, за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 9 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС ВСУ.