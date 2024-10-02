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Чи вплинуть шторми на можливість росіян виводити ракетоносії у Чорне море: відповідь ВМС

Середа 02 жовтня 2024 13:23
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Чи вплинуть шторми на можливість росіян виводити ракетоносії у Чорне море: відповідь ВМС Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Шторми, які починаються в осінній сезон, створюють значні перешкоди для виходу російських ракетоносіїв у відкрите море.

Про це заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Сезон штормів вже розпочинається. Це, по-перше, ускладнює навігацію, враховуючи, де зараз ворог базується. Тому вітер Бора ускладнює навігацію для росіян", - зазначив він.

За словами Плетенчука, хоча російські війська можуть виходити в море під час шторму, у таких умовах вони не можуть використовувати ракетне озброєння. Якщо сила хвиль досягає чотирьох балів або більше, застосування ракет стає неможливим, хоча кораблі почуваються досить стабільно.

Він також додав, що шторми впливають не лише на ракетоносії, але й на підводні човни, авіацію та споруди навколо Керченського мосту.

"Але, звісно, це буде впливати й на щільність застосування авіації, і на споруди, які вони набудували навколо так званого кримського мосту. Тому це вносить свої корективи в їхню діяльність. Період цей досить тривалий. До весни", - заявив він.

Чорноморський флот РФ

Речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше пояснив, навіщо Росії потрібні ракетоносії в Середземному морі. Він зазначив, що агресор прагне розширити свою військову присутність у різних регіонах, не обмежуючись лише війною проти України.

Крім того, повідомлялося, що після масованого комбінованого удару по Україні 26-27 серпня, під час якого Росія застосувала "Калібри" з корабельного угруповання, ворожі судна регулярно фіксуються у Чорному морі.

Хоча російські кораблі були витіснені з Чорного моря, Росія все ще має перевагу в повітряному просторі завдяки активному використанню авіації та дронів, зазначив Дмитро Плетенчук.

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