РФ вивела ракетоносій у Чорне море: який можливий залп "Калібрів"

Зазначається, що цей ворожий корабель здатний запустити до чотирьох "Калібрів" загальним залпом у разі завдання ракетного удару.

За даними українських військових, станом на сьогоднішній ранок, 3 вересня, в Азовському морі кораблі противника не спостерігаються.

Крім того, поінформували у ВМС ЗСУ, в Середземному морі фіксуються 2 кораблі країни-агресора, з яких одне судно є носієм "Калібрів" загальним залпом до 8 ракет.

Військові також розповіли, що за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 6 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря - 15 суден, з них 7 рухались з протоки Босфор.

Крім того, вже традиційно ВМС ЗСУ констатують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).