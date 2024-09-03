РФ вывела ракетоноситель в Черное море: какой возможен залп "Калибров"

Отмечается, что этот вражеский корабль способен запустить до четырех "Калибров" общим залпом в случае нанесения ракетного удара.

По данным украинских военных, сегодня утром, 3 сентября, в Азовском море корабли противника не наблюдаются.

Кроме того, проинформировали в ВМС ВСУ, в Средиземном море фиксируются 2 корабля страны-агрессора, из которых одно судно является носителем "Калибров" общим залпом до 8 ракет.

Военные также рассказали, что за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

в Черное море - 6 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 15 судов, из них 7 двигались из пролива Босфор.

Кроме того, уже традиционно ВМС ВСУ констатируют, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).