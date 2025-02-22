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РФ вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп ракет

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

Сьогодні вранці, 22 лютого, в Чорному морі був зафіксований російський ракетоносій, який країна-агресора вивела на бойове чергування. Добою раніше в даній акваторії ворожі військові судна не спостерігалися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як розповіли у військовому відомстві, станом на шосту ранку в Чорному морі  знаходився 1 російський корабель, який є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

У ВМС уточнили, що це судне у разі атаки здатне запустити загальним залпом до 4 ракет.

Разом з тим в Азовському морі кораблі противника - відсутні.

А от в Середземному морі були помічені 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За даними українських ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 6 суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
  • до Азовського моря - 3 судна, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали у військовому командуванні.

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що "Калібри" росіян вже не є такою результативною зброєю проти України, як раніше. Її ефективність істотно знизилася.

Нагадаємо також, у січні у партизанському русі "АТЕШ" розповіли, що росармія відновлює стару базу підводних човнів в окупованому Криму.

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