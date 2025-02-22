РФ вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп ракет

Как рассказали в военном ведомстве, по состоянию на шесть утра в Черном море находился 1 российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

В ВМС уточнили, что это судно в случае атаки способно запустить общим залпом до 4 ракет.

Вместе с тем в Азовском море корабли противника - отсутствуют.

А вот в Средиземном море были замечены 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 26 ракет.

По данным украинских ВМС, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 6 судов, которые продолжили движение в направлении пролива Босфор.

в Азовское море - 3 судна, из них 2 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в военном командовании.