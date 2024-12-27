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РФ вивела носій "Калібрів" у Чорне море: який можливий залп

Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

У Чорному морі сьогодні вранці, 27 грудня, фіксується перебування одного російського корабля, який країна-агресор вивела на бойове чергування. Судно є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-Морські сили Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

Військові уточнили, що у разі завданні ракетної атаки цей корабель РФ може випустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Між тим, за даними українським ВМС, в Азовському морі ворожі кораблі не спостерігаються.

Крім того, поінформували військові, в Середземному морі фіксуються 8 російських кораблів, з яких 3 є носіями крилатих ракет ""Калібр", загальним залпом до 26 ракет.

Як розповіли у ВМС ЗСУ, за добу в інтересах Росії проходів Керченською протокою не здійснювалось. 

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - констатують у ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, під час крайньої масованої комбінованої атаки вранці 26 грудня російські окупанти також застосували для ударів ракети "Калібр", які запускали з акваторії Чорного моря. Тоді ворог вивів 4 носії "Калібрів" із загальним залпом до 28 ракет.

Після того російські загарбники залишили у Чорному морі носій "Калібрів".

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