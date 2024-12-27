РФ вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп

Военные уточнили, что в случае нанесении ракетной атаки этот корабль РФ может выпустить общим залпом до 4 "Калибров".

Между тем, по данным украинским ВМС, в Азовском море вражеские корабли не наблюдаются.

Кроме того, проинформировали военные, в Средиземном море фиксируются 8 российских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет ""Калибр", общим залпом до 26 ракет.

Как рассказали в ВМС ВСУ, за сутки в интересах России проходов по Керченскому проливу не осуществлялось.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - констатируют в ВМС ВСУ.