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РФ вывела носитель "Калибров" в Черное море: какой возможен залп

Фото: российский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Владимир Костырин

В Черном море сегодня утром, 27 декабря, фиксируется пребывание одного российского корабля, который страна-агрессор вывела на боевое дежурство. Судно является носителем крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Военные уточнили, что в случае нанесении ракетной атаки этот корабль РФ может выпустить общим залпом до 4 "Калибров".

Между тем, по данным украинским ВМС, в Азовском море вражеские корабли не наблюдаются.

Кроме того, проинформировали военные, в Средиземном море фиксируются 8 российских кораблей, из которых 3 являются носителями крылатых ракет ""Калибр", общим залпом до 26 ракет.

Как рассказали в ВМС ВСУ, за сутки в интересах России проходов по Керченскому проливу не осуществлялось.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - констатируют в ВМС ВСУ.

Напомним, во время крайней массированной комбинированной атаки утром 26 декабря российские оккупанты также применили для ударов ракеты "Калибр", которые запускали из акватории Черного моря. Тогда враг вывел 4 носителя "Калибров" с общим залпом до 28 ракет.

После этого российские захватчики оставили в Черном море носитель "Калибров".

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