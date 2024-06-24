ua en ru
Пн, 24 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вивела у Чорне й Азовське моря 7 кораблів, серед них є ракетоносії

Понеділок 24 червня 2024 07:38
UA EN RU
РФ вивела у Чорне й Азовське моря 7 кораблів, серед них є ракетоносії Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Едуард Ткач

В Чорному й Азовському морях станом на ранок 24 червня фіксується перебування 7 російських кораблів. Декілька з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ).

За інформацією військових, станом на шосту ранку були помічені:

  • в Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр", ракети відсутні;
  • в Азовському морі 6 ворожих кораблів, 2 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

Між тим в Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

Також у ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 7 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор.

РФ вивела у Чорне й Азовське моря 7 кораблів, серед них є ракетоносії

Нагадаємо, російські воєнкори критикують Міноборони РФ за те, що вони не змогли запобігти удару по Криму 23 червня, а саме Севастополю, і не змогли належним чином захистити цивільне населення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, станом на вечір 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи вдруге за день.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та РФ: заява
США, Південна Корея та Японія засудили поглиблення військової співпраці між КНДР та РФ: заява
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України