РФ вивела у Чорне й Азовське моря 7 кораблів, серед них є ракетоносії

В Чорному й Азовському морях станом на ранок 24 червня фіксується перебування 7 російських кораблів. Декілька з них є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Військово-морських сил Збройних сил України ( ВМС ЗСУ ).

Також у ВМС додали, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

Між тим в Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За інформацією військових, станом на шосту ранку були помічені:

Нагадаємо, російські воєнкори критикують Міноборони РФ за те, що вони не змогли запобігти удару по Криму 23 червня, а саме Севастополю, і не змогли належним чином захистити цивільне населення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, станом на вечір 23 червня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи вдруге за день.

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