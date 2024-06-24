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РФ вывела в Черное и Азовское моря 7 кораблей, среди них есть ракетоносители

Понедельник 24 июня 2024 07:38
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РФ вывела в Черное и Азовское моря 7 кораблей, среди них есть ракетоносители Фото: русский корабль (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

В Черном и Азовском морях по состоянию на утро 24 июня фиксируется нахождение 7 российских кораблей. Несколько из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

По информации военных, по состоянию на 06:00 были замечены:

  • в Черном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр", ракеты отсутствуют;
  • в Азовском море 6 вражеских кораблей, 2 из которых являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Между тем в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

Также в ВМС добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю – 7 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор;
  • до Азовского моря – 7 судов, из них 1 двигалось из пролива Босфор.

РФ вывела в Черное и Азовское моря 7 кораблей, среди них есть ракетоносители

Напомним, российские военкоры критикуют Минобороны РФ за то, что они не смогли предотвратить удар по Крыму 23 июня, а именно Севастополю, и не смогли должным образом защитить гражданское население.

Ранее РБК-Украина сообщало, по состоянию на вечер 23 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы второй раз за день.

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