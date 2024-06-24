РФ вывела в Черное и Азовское моря 7 кораблей, среди них есть ракетоносители

В Черном и Азовском морях по состоянию на утро 24 июня фиксируется нахождение 7 российских кораблей. Несколько из них являются носителями крылатых ракет типа "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Военно-морских сил Вооруженных сил Украины ( ВМС ВСУ ).

Также в ВМС добавили, что за сутки в интересах России проход по Керченскому проливу совершили:

Между тем в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют.

По информации военных, по состоянию на 06:00 были замечены:

Напомним, российские военкоры критикуют Минобороны РФ за то, что они не смогли предотвратить удар по Крыму 23 июня, а именно Севастополю, и не смогли должным образом защитить гражданское население.

Ранее РБК-Украина сообщало, по состоянию на вечер 23 июня во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы второй раз за день.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.